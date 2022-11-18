Лыжник из Удмуртии примет участие в соревновании в Китае в составе сборной России

Александр Ившин. Фото: Федерация лыжным гонок в Удмуртии @flgu18

Спортсмен из Удмуртии Александр Ившин вошел в состав сборной России для участия в российско-китайских зимних молодежных играх. Об этом сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок в республике.

В программу соревнования включены состязания по гонолыжному спорту, шорт-треку, фигурному катанию на коньках, лыжным гонкам, конькобежному спорту, сноуборду, керлингу и фристайлу.

Российско-китайские зимние молодежные игры пройдут в китайской провинции Цзилинь с 15 по 20 декабря.

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