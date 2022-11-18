Момент страшного ДТП с четырьмя автомобилями в Удмуртии попал на видео

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Утром 17 ноября в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Дорожная авария произошла на 200 км дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга». 45-летняя женщина за рулем «Hyundai Creta» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу дороги. Там она врезалась в «КАМАЗ» в составе полуприцепа, под управлением 39-летнего мужчины. Затем «КАМАЗ» врезался в два легковых автомобиля: «LADA Granta» и «Volkswagen».

В результате ДТП женщина за рулем «Hyundai Creta» и водитель «КАМАЗ» получили травмы различной степени тяжести.

По факту происшествия проводится расследование.

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