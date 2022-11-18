Глава Удмуртии Александр Бречалов встретился с семьями мобилизованных

Фото: скриншот из видео Александра Бречалова @a.brechalov

Глава республики Александр Бречалов вновь провел встречу с семьями мобилизованных бойцов из Удмуртии. Об этом он сообщил на своей странице в ВКонтакте.

Бречалов заверил матерей и жен бойцов в том, что их любимые ни в чем не нуждаются. Рассказал о той помощи, которая им оказывается от республики. Например, о бригаде врачей, которая полностью обследовала весь полк на предмет заболеваний. А также об отправленных партиях снаряжения.

«Мы отвезли мобилизованным несколько партий амуниции. Сейчас закупили налокотники и наколенники, они уже в пути», – рассказал Бречалов.

Бойцов также обеспечили кнопочными телефонами и оставили им три общих телефона с безлимитной связью.

Кроме того, глава пообещал позаботиться о всех проблемах родственников бойцов: от закупки продуктов и расчистки снега до помощи с трудоустройством.

Напомним, что в последний раз Бречалов проводил аналогичную встречу с семьями мобилизованных 27 октября.

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