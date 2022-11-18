Каждый шестой житель Удмуртии курильщик

Курение является причиной возникновения многих заболеваний Фото: Эдуард КАРИПОВ

256 жителей Удмуртии зависимы от курения, это составляет 21,3% жителей региона в возрасте от 15 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Таким образом, если учесть общее население республики, можно сделать вывод, что в Удмуртии курит каждый шестой житель региона. По информации ведомства, больше всего в Удмуртии курят мужчины, однако женщины тоже нередко употребляют никотин, среди них насчитывается 46 тысяч курильщиц.

Специалист минздрава республики по медпрофилактике Ольга Краснова напомнила о том, что регулярное курение может стать причиной развития одних самых серьезных легочных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких или астма.

Кроме того медики отметили, что «альтернативные» методы курения, такие как вейпы, электронные сигареты и системы нагревания табака не являются безопасными для здоровья человека и даже наоборот – могут нанести серьезный вред.

«Эти устройства генерируют пар, содержащий никотин, пропиленгликоль, глицерин, ароматические и вкусовые добавки. Никотин – психоактивное вещество, которое вызывает зависимость. Но не только он в данном случае представляет опасность. Вдыхание разогретых паров, содержащих множество вредных химических элементов и ароматизаторов, приводит к хроническому раздражению дыхательных путей, нарушению структуры легочной ткани», – пояснила врач-нарколог республиканского наркодиспансера Светлана Блинова.

«Альтернативное курение» также может стать причиной развития онкологических заболеваний.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» поделилась советами по отказу от курения, которые предлагает клинический психолог.

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