Гороскоп на день: 19 ноября Раки покинут любовный треугольник, а Девы продадут вещи из дома

Звезды уже знают о том, что вас ожидает завтра Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска уже подготовил гороскоп для всех знаков зодиака на 19 ноября.

ОВЕН

Вас занесло в такие дебри, из которых выбраться поможет только счастливый случай. Фортуна вам, конечно, улыбнется. Но очень лукаво. Когда будете выбирать, какой дорогой идти по своей запутанной жизни, то думайте, пожалуйста, хотя бы на два шага вперед.

ТЕЛЕЦ

Органично на вас будет смотреться костюм Шапокляк. Вы по мелочи вредничаете окружающим просто из любви к интригам. Будьте осторожны, не увлекайтесь. Может оказаться, что вы навредничали человеку с хорошей памятью.

БЛИЗНЕЦЫ

Это ваш день. Звезды сулят удачу во всех делах. Все, что обычно желают именинникам, сегодня сбудется у вас: здоровье, деньги и счастье в личной жизни. Чтобы не ограничивать благополучие одним днем – подумайте, что привело к успеху. И возьмите себе такое поведение за правило.

РАК

Любовный треугольник плавно превращается в жирный прочерк прямо перед вашим лицом. Объект интереса вот-вот сделает выбор в пользу вашего конкурента. Самое время проявить напор. Вы обаятельны и харизматичны. Не упускайте инициативу из рук.

ЛЕВ

Ваше тело требуют массажа. Когда боли в спине и шее уйдут, вам станет легко и хорошо. Даже мысли пойдут в другую сторону. Если нет финансовой возможности обратиться к профессионалу, то попросите вашу вторую половинку размять вас как следует, с чувством. Польза и радость гарантированы.

ДЕВЫ

В вас проснулся коммерсант. Вы легко придумаете, что ненужное из домашней обстановки выгодно продать. В этот день не составит труда договориться для себя о хороших скидках. Деньги хотят в ваши карманы. Пользуйтесь.

ВЕСЫ

Приведите себя в порядок. Сегодня вас ждет потрясающая ночь. Чувства переполнят и выплеснутся в экстазе. Не ограничивайте себя ни в идеях, ни во времени, ни в громкости.

СКОРПИОН

Остановитесь. Рабочее время давно истекло. Не тащите в субботний день офисные проблемы. Отвлекитесь. Лучше сделать это на контрасте. Если обычно вы работаете в тишине, наедине с монитором и цифрами, то сегодня отдохните в шумной компании. Если за 5 будних дней вы провели множество переговоров и внесли десять новых имен в записную книжку, то сейчас лучше прогуляться по тихому парку.

СТРЕЛЕЦ

Страсть кипит в вашем теле. Обязательно выплесните энергию на тренировке. Хорош любой вариант: бег, плавание, «железо» в зале. После ударной нагрузки вы вернете себе контроль над мыслями и эмоциями. И сможете действовать так, как вы отлично умеете: с точным расчетом.

КОЗЕРОГ

Ванна и свечи. Романтическая музыка и вторая половинка рядом. Блаженство и нега. Именно такой идеальный для вас сценарий субботы. Полный уход от реальности наполнит вас энергией. А время наедине с любимым человеком укрепит отношения и сделает вас еще ближе.

ВОДОЛЕЙ

Танцпол и караоке нашли свою звезду. Даже движения в стиле дембельского танца вас не испортят. вам простят даже хрип на высоких нотах. Вы делаете все с упоением. А поэтому вы фантастически обаятельны и зажигательны.

РЫБЫ

Вы будете подскакивать утром так, будто сели на кнопку. Неприятностей в начале дня будет много, но все мелкие. Зато к обеду станет легче. День войдет в спокойное русло. А вечером вас даже ожидает приятный сюрприз.

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