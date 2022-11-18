Врач рассказала об опасности зимнего обезвоживания

Водный баланс важно поддерживать в любое время года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Водный баланс нужно поддерживать не только в летний сезон, но и в холодные времена года, особенно зимой. О том как это делать рассказала кандидат медицинских наук Екатерина Кашух в своей беседе с RT.

«Люди обычно не задумываются об обезвоживании, когда за окном холодно, однако осенью и зимой также происходит значительная потеря жидкости. Одежды становится больше – и люди потеют, но иногда даже не замечают этого. Центральное отопление и обогреватели делают воздух сухим, увеличивается испарение влаги через кожу», – отметила Кашух.

Нет какого-то точного количества воды, которое стоит употреблять ежедневно. Для каждого человека существует своя норма. Потребности в воде зависят от многих факторов: возраст, пол, вес, интенсивность физических нагрузок и многое другое. Однако в среднем это 2-3 литра для взрослых и 1,-1,5 литра для детей.

Зимой не стоит налегать на сладкие напитки. Кофе и какао, конечно, очень бодрят, но не способствуют профилактике обезвоживания. Трех чашек в день будет более, чем достаточно.

«Пожилым людям необходимо быть особенно осторожными, чтобы получать достаточное количество жидкости. Дело в том, что у многих из них уменьшается чувство жажды, но, с другой стороны, с возрастом может нарушаться функция почек», – подчеркнула врач.

Употребление алкоголя в морозы также может привести к обезвоживанию.

«За счет сосудорасширяющего эффекта спиртные напитки вызывают чувство тепла, но это ложное ощущение: кожа становится теплой, но внутренняя температура тела человека, наоборот, снижается», – предупредила эксперт.

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