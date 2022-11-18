Почти 700 тысяч рублей украл мошенник из Владивостока у пенсионеров в Ижевске

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске задержали 31-летнего жителя Владивостока. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, мужчина подозревается в мошенничестве.
Неизвестные звонили пенсионерам и говорили, что их родные попали в ДТП. Чтобы спасти родственников, пожилые люди должны были отправить деньги звонившим. В это время к делу подключался подозреваемый – он работал курьером. Мужчина забирал деньги, а затем переводил их своему «начальству», оставляя часть выручки себе.
Полицейские задержали мошенника с поличным. На данный момент известно о четырех обманутых им пенсионерах. В целом он украл почти 700 тысяч рублей.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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