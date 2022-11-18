Мужчина сбил 12-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Вечером 17 ноября на улице Ленина в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
47-летний мужчина за рулем автомобиля «Lexus» сбил 12-летнего мальчика. Юный пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мальчик получил травмы.
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