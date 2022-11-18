Мужчина сбил 12-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вечером 17 ноября на улице Ленина в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

47-летний мужчина за рулем автомобиля «Lexus» сбил 12-летнего мальчика. Юный пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил травмы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на день: 19 ноября Раки покинут любовный треугольник, а Девы продадут вещи из дома

Момент страшного ДТП с четырьмя автомобилями в Удмуртии попал на видео

74 срочные свадьбы: увеличилось ли в Удмуртии число браков из-за частичной мобилизации