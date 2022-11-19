Из-за гололеда в травматологию обратились более 280 жителей Ижевска

Фото: vk.com/gkb_6

В Ижевске выросло число обратившихся за помощью в травматологию жителей города.

На странице «ВКонтакте» ГКБ № 6 отмечается, что врачи травматолого-ортопедического отделения только за последнюю неделю осмотрели более 280 человек.

Врачи говорят, что в росте уличного травматизма виноваты не только погодные условия – гололед, но и сами пациенты. На улице в это время года нужно быть предельно внимательными.

«Характерными и наиболее частыми травмами в этот период являются переломы дистального отдела предплечья и голени. Во многих случаях травмы осложнены смещением отломков и требуют сопоставления костей, а в отдельных случаях оперативного вмешательства. Такие переломы нуждаются в длительной иммобилизации и реабилитации», - говорится в сообщении.

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