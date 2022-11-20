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НовостиОбщество20 ноября 2022 6:04

Почти 11 тысяч детей родилось в Удмуртии за 10 месяцев 2022 года

Доля детского населения в общей структуре не меняется
Источник:kp.ru
Всего в республике проживает больше 335 тысяч детей

Всего в республике проживает больше 335 тысяч детей

Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии за 10 месяцев родилось 10,9 тыс. детей, среди которых 62 двойни и одна тройня. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, в республике доля детского населения не изменяется, несмотря на отрицательную демографическую динамику.

Так, в республике проживает 335 438 детей и подростков, что составляет около 22,6% от населения региона. Среди них 51,3% мальчиков, доля девочек — 48,7%. Самыми распространенными заболеваниями у детей в возрасте до 14 лет являются болезни органов дыхания, пищеварения, болезни глаза, болезни нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

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