Почти 11 тысяч детей родилось в Удмуртии за 10 месяцев 2022 года

Всего в республике проживает больше 335 тысяч детей Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Удмуртии за 10 месяцев родилось 10,9 тыс. детей, среди которых 62 двойни и одна тройня. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, в республике доля детского населения не изменяется, несмотря на отрицательную демографическую динамику.

Так, в республике проживает 335 438 детей и подростков, что составляет около 22,6% от населения региона. Среди них 51,3% мальчиков, доля девочек — 48,7%. Самыми распространенными заболеваниями у детей в возрасте до 14 лет являются болезни органов дыхания, пищеварения, болезни глаза, болезни нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Стоимость дизельного топлива в Удмуртии выросла на 70 копеек за неделю

Больше 90 тысяч кубометров лесопродукции экспортировали из Удмуртии в другие страны