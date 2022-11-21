На автобусном маршруте № 356 в Ижевске ввели новую остановку «СНТ Северный»

Посадка и высадка осуществляется в обоих направлениях Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На пригородном автобусном маршруте № 356 (Микрорайон Север – 16-й км Якшур-Бодьинского тракта) появилась новая остановка. Об этом сообщает пресс-служба АО ИПОПАТ ВКонтакте.

Теперь до «СНТ Северный» можно будет доехать на автобусе напрямую. Остановка находится между станциями «С/о Рябинушка» и «С/о Строитель». Посадка и высадка пассажиров осуществляется в обоих направлениях.

Новая остановка начнет работу с 21 ноября.

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