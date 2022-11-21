Минздрав Удмуртии проверит информацию о выброшенной вакцине недалеко от больницы Ижсталь в Ижевске

Выбросили вакцину от гриппа. Фото: паблик ВКонтакте «ИГГС»: @izhevskgdegaistoyat
Минздрав Удмуртии проведет проверку по факту найденных упаковок вакцины, выброшенных недалеко от городской поликлиники № 6 в Ижевске. Информацией о данном происшествии поделилась одна из местных жительниц в паблике ВКонтакте «ИГГС».
«Сегодня было обнаружено у больницы Ижсталь. Вакцины выкидываются в мусорку(при том что сроки в норме) , а люди месяцами не могу дождаться бесплатных лекарств», - возмутилась женщина.
Судя по фотографиям, в выброшенном пакете было несколько десятков ампул с вакциной «Совигрипп» против гриппа. Вакцина лежала недалеко от входа в поликлинику.
Фото: паблик ВКонтакте «ИГГС»: @izhevskgdegaistoyat
Министерство здравоохранения быстро отреагировало на информацию и пообещало провести проверку.
«Добрый день, спасибо за сигнал, проведем проверку», – написало ведомство.
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