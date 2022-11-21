Минздрав Удмуртии назвал причины увольнения экс-главврача ГКБ № 9

Роман Конев Фото: Архив КП

Минздрав Удмуртии объяснил, почему Романа Конева уволили с должности главврача ижевской ГКБ № 9. Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на информацию «Сусанина», это произошло из-за низкой эффективности мужчины на своей должности.

Ведомство отмечает, что Коневу не удалось погасить задолженность больницы, даже не смотря на поддержку, которую ему оказала республика. Также в этом году больница не выполнила показатели по проведению диспансеризации и профосмотров.

«Также Роман Конев не организовал в больнице работу по направлению пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной помощи, в федеральные центры», – отмечается в объяснении.

Кроме того, экс-главврач так и не смог наладить отношения с коллективом. В результате это привело к постоянной текучке кадров и соответственно нехватке специалистов.

Напомним, что о досрочном расторжении трудового договора с Коневым стало известно в эти выходные. По словам Минздрава, это произошло по соглашению обеих сторон. Однако сам Конев подчеркнул, что причины этого ему непонятны, а увольнение стало для него неожиданностью.

Напоминаем, что на пост главврача ГКБ № 9 Конева назначили в конце 2021 года. До этого Конев занимал должность главврача в больнице имени Вагнера в Березниках. Он ушел из этого медучреждения в феврале 2021 года из-за разногласий с другими сотрудниками.

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