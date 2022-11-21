Заросший сквер на Воткинском шоссе в Ижевске благоустроят в 2023 году

Инициаторами благоустройства стали местные жители Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Благоустроенный сквер и Тропа здоровья появятся на улице Воткинское шоссе в Ижевске в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы ВКонтакте.

Ранее жители этого района обратились с просьбой облагородить заросший сквер между домами № 32 и № 40. После этого зампредседателя Гордумы Ижевска Николай Швецов отправил депутатский запрос на имя главы города. Для того, чтобы приступить к планированию облагораживания сквера требовалось изменить вид разрешенного использования земли. Обращение одобрили.

В сквере планируется убрать все заросли, а затем установить фонари, урны и скамейки. Помимо этого поступило предложение проложить здесь тропу здоровья длиной около 500 метров. Работы начнутся уже в следующем году.

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