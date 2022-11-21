Должность председателя правительства региона учредили в Удмуртии

Указ подписал глава Удмуртии
Фото: Алена Селезнева
Сегодня, 21 ноября, в Удмуртии учредили должность председателя правительства региона. Информация об этом опубликована на сайте правительства республики.
Соответствующий указ подписал глава Удмуртии Александр Бречалов. Данная должность создана в соответствии с 47 статьей Конституции Удмуртии.
Напоминаем, что 27 октября депутаты госсовета Удмуртии внесли поправки в конституцию региона. Согласно нововведениям глава региона получил право самостоятельно руководить правительством и учредить должность председателя правительства.
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