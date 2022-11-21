Александр Бречалов обсудил с Александром Лукашенко вопросы сотрудничества Беларуси с Удмуртией

Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov

21 ноября в рамках трехдневной бизнес-миссии глава Удмуртии Александр Бречалов встретился в Минске с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Стороны обсудили товарообмен, которые республики поддерживают вот уже 20 лет.

«Беларусь входит в топ-3 ключевых для нас стран-партнеров: сегодня продукцию #СделановУдмуртии соседям экспортируют около 200 наших предприятий. Мы в свою очередь закупаем у соседей технику: автобусы марок МАЗ, тракторы», – поделился Бречалов на своей странице ВКонтакте.

Обе стороны рассмотрели сотрудничество в новых областях: от деревообработки до сельского хозяйства. Отметим, что за первые 9 месяцев этого года товарооборот между Беларусью и Удмуртией составил 69 миллионов долларов. Это на 6 % ниже, чем в прошлом году.

Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov

«В этом году мы не дотягиваем (до объема торговли 2021 года – ред.), а потенциал хороший и у Удмуртии, и у Беларуси. Есть над чем работать. Экономика и торгово-экономические отношения – это основа, поэтому будем строить свои планы таким образом, чтобы здесь добавлять», – подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси также отметил возможность поставки белорусских лифтов в Удмуртию.

«Мы готовы в этом направлении работать. Президент России как раз просил меня, чтобы мы обратили внимание на замещение импортных лифтов белорусскими, и я обещал. Мы это обещание выполняем», – сказал президент Беларуси.

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