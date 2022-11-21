Александр Бречалов предложил кандидатуру Ярослава Семенова на должность Председателя Правительства региона

Ярослав Семенов Фото: @semenov_yaroslav78

Глава Удмуртии внес кандидатуру Ярослава Семенова на должность Председателя Правительства региона на рассмотрение для Госсовета республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«Сегодня перед Удмуртией встают новые вызовы. Команду республики должны составлять сильные, профессиональные кадры», – подчеркнул Александр Бречалов.

Бречалов отметил, что выбрал Семенова на этот пост из-за результатов, которые он продемонстрировал за последние 5 лет. Семенов занимается такими направлениями, как ЖКХ, транспорт, дороги, экология, строительство и культура и, как отмечает глава Удмуртии, преуспевает в каждом из них. Благодаря работе председателя правительства в этом году республика смогла превысить 1 миллион введенных квадратных метров жилья, а также разрешить многие проблемы обманутых дольщиков.

Отметим, что Семенов занимал должность Председателя Правительства с 2017 года.

Напоминаем, что сегодня Бречалов подписал указ, согласно которому он учредил должность председателя правительства региона.

СПРАВКА:

Ярослав Владимирович Семенов родился 9 июля 1978 года в Москве.

С 1996 по 2000 гг. – служил в Вооруженных Силах Российской Федерации.

С 2000 по 2006 гг. Ю служил в органах внутренних дел России.

2004 г. – окончил Московский университет Министерства внутренних дел России по специальности «Юриспруденция».

С 2006 по 2015 гг. – работал юристом.

С 2015 по 2017 гг. – работал в Федеральном казенном учреждении «Аппарат Общественной палаты Россиии».

С сентября 2017 года по настоящее время занимает должность Председателя Правительства Удмуртии.

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