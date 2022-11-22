20-летняя девушка украла 300 тысяч рублей у пенсионерки из Удмуртии

Девушке грозит до 6 лет лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртии задержали 20-летнюю девушку из Ижевска. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, она подозревается в мошенничестве.

В ноябре этого года девушка работала курьером, выполняя указания неизвестных. Мошенники звонили пенсионерам и говорили, что их родные попали в ДТП. Чтобы спасти своих близких пожилые люди должны были отправить звонившим деньги.

Подозреваемую задержали с поличным. Она как раз собиралась перевести своему «начальству» 300 тысяч рублей, которые обманным путем забрала у 90-летней жительницы Воткинска, когда ее поймали полицейские.

На данный момент известно о 3 пенсионерах из Ижевска, которые стали жертвами мошенницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Девушке грозит до 6 лет лишения свободы.

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