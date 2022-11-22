Ребенок погиб в пожаре в Завьяловском районе Удмуртии

Пожар случился в деревне Старые Кены Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Завьяловском районе в пожаре погиб малолетний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Ведомство проведет проверку по факту этого ЧП. Ведомство установит причины пожара, проверит деятельность органов, которые занимаются профилактикой безнадзорности несовершеннолетних, а также проведет профилактические работы с семьей ребенка.

Ранее пресс-служба МЧС по Удмуртии сообщила, что пожар произошел вечером 18 ноября в деревне Старые Кены. Проведение проверки находится на контроле прокуратуры Удмуртии.

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