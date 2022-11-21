С погибшим на Украине Артемом Шамиловым простились в Ижевске

Еще один житель Ижевска погиб на Украине
Фото: Архив КП
В Ижевске похоронили рядового Артема Шамилова, который погиб во время спецоперации на Украине. Информацию сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Похороны прошли 21 ноября со всеми воинскими почестями. Посмертно Артема Шамилова представили к государственной награде.
Соболезнования родным и близким выразил глава Удмуртии Александр Бречалов. Семье окажут помощь.
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