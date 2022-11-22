Скончалась бывший внештатный советник первого президента Удмуртии Людмила Порцева

Людмила Порцева Фото: @id593479912

В возрасте 73 лет скончалась бывший внештатный советник, замначальника Управления по общественно-политическому анализу Администрации первого Президента Людмила Порцева. Об этом сообщила дочь Порцевой Анастасия на своей странице ВКонтакте.

О причине смерти и дате похорон пока не известно.

Напоминаем, что после смерти Александра Волкова «Комсомолка» пообщалась с Порцевой и узнала подробности о ее отношениях с экс-президентом.

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