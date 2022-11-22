Порыв водопровода произошел у ГКБ № 9 в Ижевске

Ижевчане возмущены из-за произошедшего, но не удивлены. Фото: @izhevsk.life

22 ноября рядом с ГКБ № 9 в Ижевске произошел порыв водопровода. Об этом сообщают жители города в соцсетях.

Пресс-служба «Ижводоканала» быстро отреагировала на информацию. Ремонтники уже занялись проблемой.

Однако работы затруднены из-за припаркованного на колодце автомобиля. Владельца пока не нашли.

Фото: @izhevsk.life

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