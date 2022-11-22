Рейды по охране новогодних елей от незаконных вырубок начались в Удмуртии

Рейды начались 21 ноября Фото: Константин ИВШИН

21 ноября в Удмуртии начались рейды по охране елочек от новогодней вырубки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Леса региона будут патрулироваться до конца этого года. Кроме того сотрудники лесной охраны, ГИБДД и полиции начнут проверки машин и елочных базаров.

По словам замначальника отдела федерального государственного лесного контроля Светланы Дегтяревой, чаще всего страдают леса, где недавно высадили новые деревья. Другой крайностью можно назвать вырубку больших и старых деревьев. В этом случае черные лесорубы забирают только верхушку лесной красавицы – она самая привлекательная.

«Не стоит этого делать, рисковать своей репутацией и финансами. Помимо штрафа, лицу, пойманному на незаконной вырубке, придется заплатить ущерб, причиненный лесному фонду», – сказала Дегтярева.

Отметим, что наказание получат не только граждане, которые вырубили лес, но и те, кто купили незаконно срубленные деревья. Штраф за вырубку может достигнуть 500 тысяч рублей, а за покупку – 700 тысяч рублей.

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