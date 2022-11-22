Биатлонисты из Удмуртии Валерия и Рустам Каюмовы впервые стали родителями

Каюмова поделилась фотографией первенца Фото: соцсети спортсменки
Удмуртская биатлонистка Валерия Каюмова (Васнецова) и ее муж Рустам Каюмов стали родителями. Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.
Роды проходили в Ижевске. Девочка родилась 21 ноября в 10:32. Ее назвали Софья.
«Знакомьтесь, Каюмова Софья Рустамовна», – подписала фотографию из роддома Каюмова.
Отметим, что свадьба биатлонистов прошла в июле этого года.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Скончалась бывший внештатный советник первого президента Удмуртии Людмила Порцева
Порыв водопровода произошел у ГКБ № 9 в Ижевске
Ребенок погиб в пожаре в Завьяловском районе Удмуртии