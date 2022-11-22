Биатлонисты из Удмуртии Валерия и Рустам Каюмовы впервые стали родителями

Каюмова поделилась фотографией первенца Фото: соцсети спортсменки

Удмуртская биатлонистка Валерия Каюмова (Васнецова) и ее муж Рустам Каюмов стали родителями. Об этом спортсменка сообщила в своих соцсетях.

Роды проходили в Ижевске. Девочка родилась 21 ноября в 10:32. Ее назвали Софья.

«Знакомьтесь, Каюмова Софья Рустамовна», – подписала фотографию из роддома Каюмова.

Отметим, что свадьба биатлонистов прошла в июле этого года.

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