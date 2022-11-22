Председателя ТСЖ в Ижевске осудят за мошенничество

Уголовное дело отправили в суд Фото: Архив КП

Экс-председателя ТСЖ многоквартирного дома в Октябрьском районе Ижевска осудят за мошенничество и присвоение более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

С октября по ноябрь 2020 года 49-летний мужчина купил себе несколько вещей на сумму 96 973 рублей, воспользовавшись деньгами ТСЖ. А с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года экс-председатель также присвоил 138 тысяч рублей из бюджета товарищества. Деньги предназначались для ремонта вентилей и промывки труб системы отопления.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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