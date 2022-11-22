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НовостиПроисшествия22 ноября 2022 11:28

Более 170 тысяч рублей украли у продавца супермаркета в Ижевске

На имя женщины оформили кредит
Софья Кель
Виновником оказался один из собутыльников женщины

Виновником оказался один из собутыльников женщины

Фото: Амир Закиров

У 46-летней продавщицы супермаркета в Ижевске украли 173 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В конце октября женщина выпивала с малознакомыми людьми у себя в квартире. Проснувшись она поняла, что кто-то из собутыльников украл у нее телефон. Через мобильное приложение банка похититель перевел деньги женщины на несколько счетов и оформил на имя продавщицы кредит.

В краже подозревают 42-летнего ранее судимого кладовщика ижевского предприятия. Мужчина сказал, что деньги уже потратил, а телефон продал прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 6 лет в колонии. Сейчас полицейские ищут соучастников преступления.

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