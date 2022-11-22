Занимающийся ритуальными услугами мужчина из Ижевска покупал информацию о новых трупах у сотрудника ОМВД

мужчина покупал информацию о смертях Фото: Мария Бакланова

В Завьялово оштрафовали местного жителя, который занимался ритуальными услугами. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его наказали за взяточничество.

В июле этого года мужчина дал 15 тысяч рублей сотруднику ОМВД в Завьяловском районе. За эти деньги взяточник получил информацию о новых трупах, а также о родственниках умерших.

Суд оштрафовал мужчину на 320 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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