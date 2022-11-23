К школе № 17 в Ижевске присоединили дополнительное здание

Здесь будут проходить дополнительные занятия Фото: администрация Ижевска @izh_gov
Площадь школы № 17 в Ижевске увеличилась. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Помещение площадью 50 кв. м. передали в собственность школы. Проект реконструкции уже готов. В будущем здесь будут проводить дополнительные занятия.
На данный момент в помещении уже начались электромонтажные и строительные работы. Рабочие убрали старые перегородки и установили новые. Расширили проемы для дверей. И в скором времени заменят электропроводку.
С помощью дополнительного помещения школа решит решит вопрос с переполненностью кабинетов.
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