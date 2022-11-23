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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:47

Ночью 24 ноября в Удмуртии ожидается сильный снегопад

Столбик термометра опустится до -9
Софья Кель
Об этом проинформировал региональный гидрометцентр

Об этом проинформировал региональный гидрометцентр

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Ночью 24 ноября местами по республике ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, ссылаясь на информацию Удмуртского Гидрометцентра.

Отметим, что температура воздуха не поднимется выше -9 °С.

Одевайтесь теплее и следите за погодой.

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