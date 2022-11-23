Ночью 24 ноября в Удмуртии ожидается сильный снегопад

Об этом проинформировал региональный гидрометцентр
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Ночью 24 ноября местами по республике ожидается сильный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, ссылаясь на информацию Удмуртского Гидрометцентра.
Отметим, что температура воздуха не поднимется выше -9 °С.
Одевайтесь теплее и следите за погодой.
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