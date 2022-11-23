Сотрудника почты в Глазове осудят за присвоение на сумму более 250 тысяч рублей

Женщина присвоила пенсию мертвого человека
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Глазове осудят 41-летнюю местную жительницу. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, ее обвиняют в мошенничестве и присвоении.
С декабря 2020 года по июль 2014 женщина присвоила себе вверенное ей имущество почты, а также деньги на общую сумму более 180 тысяч рублей. Кроме того, она украла из пенсии уже мертвого человека 74 тысячи рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. женщине грозит до 6 лет в колонии.
После выхода новости с редакцией связался пресс-секретарь регионального управления Почты России в УР Светлана Боброва и прокомментировала ситуацию:
«Факт присвоения выявили сотрудники службы безопасности компании. После проведения внутренней проверки все собранные материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, мы передали в правоохранительные органы. Обращаем внимание, что случившееся не отразилось на почтовом обслуживании населения. Все обязательства перед клиентами были выполнены в срок и в полном объеме. Нам очень жаль, что в нашей команде был такой недобросовестный сотрудник. Сейчас мы активно сотрудничаем с уполномоченными органами по предотвращению и своевременному выявлению таких случаев».
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