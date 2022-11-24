Со стройки в Ижевске украли электроинструмент на 60 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Ижевске со строящегося объекта украли электроинструменты на сумму 60 тысяч рублей. об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель, у которого со строящегося объекта в микрорайоне Орловское украли электроинструмент и другое имущество.

Выяснилось, что в выходные, пока никого не было, неизвестный вскрыл дверь бытовки, проник туда и вынес оттуда вещи.

Полицейские задержали ранее судимого 32-летнего ижевчанина. Похищенное имущество он успел продать.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

За совершенное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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