Зима всегда внезапна: как в последние 5 лет в Ижевске встречали первые серьезные снегопады

Снег на голову всегда падает внезапно Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По прогнозам гидрометцентра Удмуртии, в ночь с 23 на 24 ноября на территории республики ожидается сильный снегопад. А ведь мы еще совсем недавно пережили первый в этом году.

«Комсомолка» решила вспомнить, а как Ижевск встречал зиму в последние 5 лет .

2018 год: 4000 тонн снега вывезли за неделю

Одни из самых мощных и запоминающихся снегопадов прошли в Ижевске в 20-х числах ноября. За неделю с улиц столицы республики дорожники вывезли более 4000 тонн снега. Чтобы справиться с последствиями обильных снегопадов, на дорогах города ежедневно работало более 70 единиц техники в дневное время и более 80 – по ночам.

«Я тогда на Пушкинской жила, и каждую ночь под окнами был рейд коммунальщиков на машинах. Спать мешали», – вспоминает ноябрь 2018 года жительница Ижевска Ярослава.

2019 год: горы снега за два дня

Борьба с последствиями снегопадов часто ведется круглые сутки фото: архив «КП»–Ижевск

В 2019 году зима началась точно по календарю. 1 и 2 декабря 2019 года в Ижевске не прекращались снегопады. Это стало настоящим праздником для детей. Ведь выпавший снег довольно быстро смог организовать настоящие горы, на которые так весело лазить!

Но, к сожалению, не все жители города разделяли детский восторг. Многие жаловались на кучи снега около поликлиники «Ижмаш», на улице Ильфата Закирова и в других местах.

К примеру, из-за снегопада на улице Кирова были проблемы с транспортом. В те дни трамваи на улице Кирова вставали из-за падения напряжения.

К слову, это был первый год, когда муниципалитет планировал переходить с пескосоляной смеси на реагенты. Но, к сожалению, этого не произошло. Тротуары посыпали песком, отчего жители Ижевска негодовали в социальных сетях.

2020 год: на дорогах пробки 5 из 10

Ночью с 9 на 10 ноября 2020 года на борьбу с последствиями сильного снегопада было выведено 44 единицы техники. Это был первый и сразу настолько серьезный снегопад в 2020 году. Он застал автомобилистов врасплох – на тот момент многие еще не успели сменить летнюю резину на зимнюю. В тот день загрузка дорог в Ижевске составляла 5 из 10 баллов.

2021 год: двойной ночной рейд коммунальщиков

Снегопады пришли в Ижевск и в ноябре 2021 года. В ночь с 20 на 21 ноября дорожным рабочим пришлось дважды с помощью 74 единиц техники расчищать улицы города, чтобы справиться с их последствиями. Чтобы не допустить опасных дорожных ситуаций в городе, спецтранспорт работал и в течение дня.

По данным портала «Погода и климат», только с 20 по 21 ноября выпало более 17% снега от месячной нормы.

2022 год: Порывы ветра и множество аварий

Красота зимы может быть очень опасна фото: архив «КП»–Ижевск

14 ноября 2022 года первый зимний снегопад в Ижевске сопровождался яростными порывами ветра до 18 м/с. Это послужило причиной для образования серьезных пробок, остановок общественного транспорта и многочисленных ДТП. /weather/iz-za-silnykh-poryvov-vetra-lomalis-derevya-obryvalis-dorozhnye-znaki-a-na-trassakh-proizoshlo-mnozh.html?sphrase_id=34912 https://www.izh.kp.ru/online/news/5009186/

Кроме этого, под порывами ветра на улице Школьной упало дерево, а на улице 9-го Января сорвались дорожные знаки. Видео с авторегистратора с этим инцидентом быстро разлетелось по соцсетям.

К вечеру из-за пробок и риска аварий поднялись цены на такси. А пассажиры общественного транспорта столкнулись с перебоями в движении трамваев.

Чтобы убрать последствия непогоды и обработать дороги и тротуары специальными реагентами, 14 ноября на улицах Ижевска работало 59 единиц техники.

По прогнозам гидрометцентра Удмуртии, в ночь с 23 на 24 ноября на территории республики ожидается сильный снегопад.

О том, где и в какие сроки дорожные службы должны убирать и вывозить снег, мы уже рассказывали в нашем материале. https://www.izh.kp.ru/daily/27472/4678674/

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