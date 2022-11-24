Под видом массажного салона три жительницы Ижевска открыли бордель с проститутками

Услуга называлась «эротический массаж» Фото: Амир Закиров

В Ижевске осудили трех местных жительниц за организацию проституцией. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

С августа по октябрь 2019 года женщины организовывали работу проституток под видом массажа. Салон назывался «Над уровнем неба». Там работницы за деньги оказывали услуги сексуального характера для посетителей. Услугой «эротический массаж» могли воспользоваться и мужчины, и женщины.

Суд наказал горе-предпринимательниц лишением свободы на 1 год. Приговор вступил в законную силу.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Со стройки в Ижевске украли электроинструмент на 60 тысяч рублей

Как защитить кожу рук и лица в морозы

Провал с водой образовался во дворе многоквартирного дома в Сарапуле