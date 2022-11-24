25 ноября в Ижевске до городка Металлургов не будут ходить троллейбусы № 9

Движение организовали другим образом Фото: Илья Марченко

25 ноября в Ижевске временно закроют движение троллейбусов маршрута № 9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Троллейбусы не будут ходить с 22:00 25 ноября до 05:00 26 ноября. Движение перекроют от Собора А. Невского до городка Металлургов. Это объясняют переносом контактной сети на улице В.С. Тарасова.

Движение будет организовано:

9 маршрут: Пос.Машиностроителей - ул.Новоажимова - ул.М.Горького - Собор А.Невского.

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