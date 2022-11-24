Депутата из Удмуртии досрочно лишили полномочий за лживые отчеты о доходах

Депутат не отчитался о своих доходах
Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА
В Увинском районе Удмуртии депутата досрочно лишили полномочий за нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Депутат предоставил лживые и неполные отчеты о своих доходах, а также о доходах жены и ребенка за 2021 год. В справке он не написал об открытых счетах, наличии машины и получении выплат за несовершеннолетнего ребенка.
Прокурор вынес председателю Совета депутатов Увинского района представление. После этого чиновника досрочно лишили полномочий.
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