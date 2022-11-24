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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 8:19

Мужчина из Ижевска оформил кредит на 2,5 млн рублей на поддельный паспорт

Он купил машину
Софья Кель
Украденные деньги он потратил на свои нужды

Украденные деньги он потратил на свои нужды

Фото: Мария Бакланова

41-летнего жителя Ижевска будут судить за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В июне этого года мужчина пришел в автосалон для покупки машины. Для получения кредита он показал поддельный паспорт. И таким образом, украл 2 526 000 рублей. После этого злоумышленник продал машину и потратил деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере». Мужчине грозит до 6 лет в колонии.

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