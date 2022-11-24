Мужчина из Ижевска оформил кредит на 2,5 млн рублей на поддельный паспорт

Украденные деньги он потратил на свои нужды Фото: Мария Бакланова

41-летнего жителя Ижевска будут судить за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В июне этого года мужчина пришел в автосалон для покупки машины. Для получения кредита он показал поддельный паспорт. И таким образом, украл 2 526 000 рублей. После этого злоумышленник продал машину и потратил деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в крупном размере». Мужчине грозит до 6 лет в колонии.

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