От Центра до городка Металлургов в Ижевске не идут троллейбусы № 6 и 9

Движение организовали новым способом Фото: Илья Марченко
С 12:18 в Ижевске не идут троллейбусы маршрутов № 6 и 9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
Движения нет от Центра до городка Металлургов. Транспорт не ходит из-за повреждения контактной сети.
Движение организовано:
6 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Собор А.Невского;
9 маршрут: Пос.Машиностроителей - ул.Новоажимова - ул.М.Горького - Собор А.Невского.
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