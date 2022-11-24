От Центра до городка Металлургов в Ижевске не идут троллейбусы № 6 и 9

Движение организовали новым способом Фото: Илья Марченко

С 12:18 в Ижевске не идут троллейбусы маршрутов № 6 и 9. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движения нет от Центра до городка Металлургов. Транспорт не ходит из-за повреждения контактной сети.

Движение организовано:

6 маршрут: Завод «Нефтемаш» - ул.К.Либкнехта - ул.М.Горького - Собор А.Невского;

9 маршрут: Пос.Машиностроителей - ул.Новоажимова - ул.М.Горького - Собор А.Невского.

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