Легковушка врезалась в отбойник на трассе в Удмуртии

Пострадавших нет Фото: ПСЧ-37

24 ноября недалеко от удмуртской деревни Абдес-Урдес произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы № 37 ВКонтакте.

Дорожная авария произошла на 125 км трассы М-7. Легковушка врезалась в отбойник.

В результате ДТП пострадавших нет. Причины пока неизвестны.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

18-сантиметровый слой снега и 10-балльные пробки на дорогах после снегопада в Ижевске

Глава Ижевска рассказал о борьбе со снегопадом

Провал с водой образовался во дворе многоквартирного дома в Сарапуле