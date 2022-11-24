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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 9:03

Легковушка врезалась в отбойник на трассе в Удмуртии

Причины ДТП неизвестны
Софья Кель
Пострадавших нет Фото: ПСЧ-37

Пострадавших нет Фото: ПСЧ-37

24 ноября недалеко от удмуртской деревни Абдес-Урдес произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной службы № 37 ВКонтакте.

Дорожная авария произошла на 125 км трассы М-7. Легковушка врезалась в отбойник.

В результате ДТП пострадавших нет. Причины пока неизвестны.

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