Троллейбус и автобус столкнулись на Удмуртской улице в Ижевске

Пострадавших пассажиров доставили в больницу

Утром 24 ноября на Удмуртской улице столкнулись автобус и троллейбус. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Дорожная авария произошла напротив дома № 273 по улице Удмуртская. В результате ДТП пострадали 2 человека: пассажир троллейбуса 14-летний мальчик и женщина, которая ехала на автобусе. Оба доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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