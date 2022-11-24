Более 4 кг наркотиков изъяли из лаборатории мужчины из Удмуртии

Фото: пресс-служба УФСБ по УР

Жителя Удмуртии подозревают в изготовлении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Наркотики мужчина изготавливал в личной лаборатории. Там и в квартире задержанного нашли более 4 кг «мефедрона». Кроме того, обнаружили оборудование, прекурсоры и реагенты для его изготовления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Мужчина заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.

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