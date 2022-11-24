Гороскоп на день: 25 ноября Львы получат подарок, а Рыбы – неприятные новости

Любое будущее можно изменить с помощью усилий Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака 25 ноября.

ОВЕН

Не стоит торопиться с принятием решений: не исключено, что вы будете действовать под влиянием эмоций и свойственной вам импульсивности. Стоит остыть, лишний раз все обдумать и только после этого составить план.

ТЕЛЕЦ

Тельцы могут испытать вспышку романтических чувств. Но у вас не будет возможностей их проявить.

БЛИЗНЕЦЫ

Стоит воздержаться от употребления алкоголя и жирной пищи – иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

РАК

Если вы ищите свою любовь, обратите внимание на человека, который уже состоит в отношениях. Вы можете составить счастье друг друга, несмотря на сомнительную моральную сторону вопроса.

ЛЕВ

День начнется с получения приятных известий. Не исключено, что кто-то решит преподнести вам небольшой подарок.

ДЕВА

День окажется насыщенным и напряженным, особенно если вы собираетесь начать новое предприятие или принять важное решение. Коллеги или близкие изрядно потреплят вам нервы.

ВЕСЫ

Сегодня Весы успеют и по работе сделать все задуманное, и хорошо отдохнуть. Вы сегодня очень продуктивны.

СКОРПИОН

Возможно, придется решать какие-то семейные вопросы и взять на себя роль главы семейства. Что ж, вся надежда только на вас.

СТРЕЛЕЦ

Стрельца ожидают приятные сюрпризы на работе. Но все узнаете в свое время.

КОЗЕРОГ

Не стоит сегодня заниматься делами, которые требуют концентрации внимания. Лучше отдохнуть и посвятить время себе.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи получат много денег, причем сумма вас приятно удивит. Потратьте средства на маленькие радости жизни для себя.

РЫБЫ

Есть вероятность получить в этот день неприятные новости из другого города. Но все проблемы окажутся решаемыми.

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