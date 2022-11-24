В Удмуртии за сутки выявили 108 новых случаев COVID-19

Заболели 30 человек старше 65 лет Фото: Амир Закиров

На 14 ноября в Удмуртии выявили 108 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 89 из которых выявили активно. В числе заболевших 11 детей до 14 лет и 30 человек старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Отмечено 27 семейных очагов заражения. В целом, показатель заболеваемости составил 7,23 на 100 тысяч населения.

По вновь выявленным случаям заболевания организованы и проводятся противоэпидемические мероприятия.

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