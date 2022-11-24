Более 17 часов стояли в пробке дальнобойщики из Удмуртии

Дальнобойщики стояли в многокилометровой пробке. Фото: предоставлено героем публикации

Многочасовая пробка образовалась на дороге из Воткинска в Пермь. Жертвами затора стали дальнобойщики. Один из них – Алексей, рассказал «Комсомолке», каково это – застрять в машине на несколько часов.

«Я лично стоял с 12 часов ночи. <...> Мы не думали на тот момент, что встанем в пробку», – поделился дальнобойщик.

К большой удаче водителей рядом были продуктовые магазины. Там они могли закупиться продовольствием. А потом уже стали подъедать свои запасы и, конечно же, делиться едой с товарищами по несчастью.

Алексей звонил за помощью в МЧС, откуда мужчину перенаправили в дорожную службу. Подрядчики приехали лишь через несколько часов после образования пробки. Для расчистки участка водителям пришлось съехать на обочину.

На данный момент движение уже понемногу приходит в норму. Водители передвигаются со скоростью 40 км/ч, периодически останавливаясь.

«Я везу продукты в Тюмень, кто-то будет их потом есть. Возможно, будут неприятности у начальства за неустойку. А виноваты не мы», – говорит Алексей.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев написал на своей странице «ВКонтакте», что снег на региональных трассах чистят.

«На объекте сложный рельеф, большегрузному транспорту в связи с неблагоприятными погодными условиями тяжело проходить подъемы. В настоящее время ситуация стабилизирована: на дороге работала техника - 3 комбинированные дорожные машины, шла подсыпка противогололедными материалами», – сказал министр.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

18-сантиметровый слой снега и 10-балльные пробки на дорогах после снегопада в Ижевске

Глава Ижевска рассказал о борьбе со снегопадом

В Ижевске буксуют все: фуры, легковушки, пешеходы