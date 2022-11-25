Новый сквер может появиться между улицами Ключевской и Кирпичной в Ижевске

Жители Ижевска хотят, чтобы в сквере была зона тихого отдыха, а также место для детей и занятий спортом Фото: Амир Закиров

В Ижевске разрабатывают концепцию проекта сквера, который расположится между улицами Ключевской и Кирпичной. Об этом сообщает пресс-служба города.

«Идея обустроить это пространство появилась еще в 2020 году. Тогда активные жители обратились с просьбой восстановить заброшенную территорию. Мы откликнулись на этот запрос, и в настоящее время разрабатывается концепция благоустройства сквера. Первый этап пройден - собраны основные пожелания жителей. А дальше, после утверждения концепции, будем разрабатывать проектно-сметную документацию, изыскивать средства на дальнейшее благоустройство территории», – отметил депутат Гордумы Ижевска Николай Санников.

Жители хотят увидеть на участке детские и спортивные зоны, пространство для тихого отдыха, благоустроенные дорожки, освещение, тропинки для бега и занятий скандинавской ходьбой.

«На прошлой неделе наша компания приступила к разработке концепции благоустройства сквера, завершить работу планируем в течение месяца. При этом сбор пожеланий от жителей продолжаем. Заполнив анкету в группе по созданию сквера в соцсети «Вконтакте», горожане могут рассказать о практиках использования территории, ее проблемах, оставить свои предложения по названию сквера», – рассказала Ксения Кудинова, руководитель проекта.

Предложения по благоустройству сквера от горожан принимают до сих пор. Пройти опрос можно по ссылке.

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