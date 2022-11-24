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НовостиОбщество24 ноября 2022 10:58

Администрация Сарапула прокомментировала провал с водой в одном из дворов города

Произошел порыв чугунного водопровода
Софья Кель
Яма образовалась недалеко от детской площадки Фото: Таня Малец

Яма образовалась недалеко от детской площадки Фото: Таня Малец

23 ноября во дворе многоквартирного дома по адресу ул. Степана Разина, 61 в Сарапуле образовался провал с водой. Администрация города прокомментировала происшествие.

По словам властей, во дворе дома произошел порыв чугунного водопровода. Бригада «Водоканал» уже провела аварийно-восстановительные работы. Воду откачали, а яму закопали. Водоснабжение восстановили.

Пострадавших нет.

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