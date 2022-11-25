Глава города Олег Бекмеметьев встретился с женами мобилизованных из Ижевска

Фото: Олег Бекмеметьев ВКонтакте @olegbekmemetev

Олег Бекмеметьев провел встречу с женами мобилизованных мужчин из Ижевска. Об этом глава города сообщил на своей странице ВКонтакте.

Глава обсудил с женщинами организацию помощи бойцам и их семьям. Бекмеметьев также поговорил с гостями об организации консультаций с командами кураторов. Они разрешают проблемы родственников мобилизованных.

«С кураторами диалог налажен. Уже помогли решить вопрос с управляющей компанией, с записью ребенка на прием к доктору, начали развозить коробки Поддержки. А одна из собеседниц поделилась эмоциями от бракосочетания по месту службы мужа», – поделился глава города.

Бекмеметьев также взял на контроль те вопросы, которые задали женщины во время встречи. В скором времени каждая из них получит ответ.

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