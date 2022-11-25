Прокуратура не нашла нарушений из-за фотографии с выброшенными вакцинами в Ижевске

В соцсетях появилось фото с выброшенной вакциной. Фото: паблик ВКонтакте «ИГГС»: @izhevskgdegaistoyat

Прокуратура провела проверку по факту публикации фотографии с выброшенными вакцинами у поликлиники «Ижсталь». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как и министерство здравоохранения ранее, прокуратура не выявила нарушений. В поликлинике не нашли факта недостачи и отсутствия части вакцин, порядок хранения и утилизации тоже не нарушали. Оснований для мер прокурорского реагирования нет.

Главврач ГП № 6 написал заявление в Следственный комитет, чтобы установить человека, который разместил информацию в интернете.

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