Более 535 тонн мяса экспортировали из Удмуртии в Монголию

Партия успешно прошла все лабораторные испытания Фото: Архив КП

В ноябре этого года из Удмуртии в Монголию экспортировали еще одну партию мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В партии было 40 т свиных шкурок и щековин. На каждый вид мяса оформили ветеринарные сертификаты. Продукция успешно прошла все лабораторные испытания.

Отметим, что с начала года из Удмуртии в Монголию вывезли 535,2 т мяса.

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