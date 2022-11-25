Более 535 тонн мяса экспортировали из Удмуртии в Монголию

Партия успешно прошла все лабораторные испытания
Фото: Архив КП
В ноябре этого года из Удмуртии в Монголию экспортировали еще одну партию мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
В партии было 40 т свиных шкурок и щековин. На каждый вид мяса оформили ветеринарные сертификаты. Продукция успешно прошла все лабораторные испытания.
Отметим, что с начала года из Удмуртии в Монголию вывезли 535,2 т мяса.
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