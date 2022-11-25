В Удмуртии бывшего сотрудника УФСИН осудили за мошенничество на 350 тысяч рублей

Мужчина заполнял табель ложными данными Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске осудили бывшего начальника одного из структурных подразделений УФСИН России по Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Осужденный фиктивно устроил на работу в региональное отделение УФСИН одного своего знакомого. Фактически мужчина не работал. Однако его данные вносились в табель, а зарплата выдавалась. Ее злоумышленник забирал себе. В целом, таким образом экс-УФСИНовец украл более 350 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог». Мужчина признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к штрафу.

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