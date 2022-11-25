ФАС одобрила продажу российской сети KFC ижевскому франчайзи

Сделка поможет сохранить тысячи рабочих мест Фото: Архив КП

Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку компанией ООО «Смарт Сервис Лтд» российской сети ресторанов KFC. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что эта сделка поможет сохранить рабочие места для многих тысяч сотрудников по всей стране, а также обеспечить дальнейшую деятельность ресторанов в России.

Ижевские бизнесмены получат в собственность 70 ресторанов и станет фарнчайзером для 1058 партнерских заведений. После согласования сделки сеть будет работать под названием Rostic’s.

Напомним, что о покупке российской сети KFC бизнесменам из Ижевска Андрею Осколкову и Константину Котову стало известно 24 октября. Котов собирался закончить сделку до конца года.

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